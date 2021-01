Covid Lazio, bollettino: oggi 943 casi (413 a Roma) e 39 morti. Rapporto positivi tamponi al 4%

Coronavirus, il bollettino del Lazio: oggi 943 casi (413 a Roma) e 39 morti. Il rapporto positivi-tamponi è al 4%. Ieri nel Lazio erano stati registrati 1.138 positivi (524 a Roma) e 27 morti. Effettuati oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-3.625 rispetto a ieri) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test.

«Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4 per cento. I casi a Roma città tornano a quota 400», ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

«Concordo con il ministro Speranza la zona 'giallà non è uno scampato pericolo. Con gli assembramenti si va dritti in zona 'rossà, chiedo il massimo rispetto delle regole. È stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia 'giallà che rischia di essere vanificato dagli assembramenti che si sono visti nelle ultime ore. È meglio dire con chiarezza che se dovesse proseguire questa situazione è inevitabile un aumento dei casi e ulteriori misure di restringimento. È veramente da irresponsabili vanificare il lavoro fatto», ha concluso D'Amato sul portale Salute Lazio.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 94 i casi nelle ultime 24 ore ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano sei decessi di 60, 74, 76, 84, 84 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 269 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 76, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 94, 95 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 50 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 88 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 75 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 54 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 69, 78 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 119 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 63 e 92 anni con patologie.

Nelle province si registrano 282 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 85 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano sette decessi di 41, 58, 81, 84, 87, 91 e 96 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro di 65, 78, 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 36 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

