A Ladispoli non ci sono nuovi contagi dal 14 aprile, il sindaco pronto a riaprire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun positivo dallo scorso 14 aprile e boom di guariti negli ultimi giorni. Ladispoli torna a vedere il futuro con ottimismo partendo proprio dai dati ufficiali dell’Asl di Rm 4. E dalle parole del primo cittadino, Alessandro Grando, che ha annunciato di essersi messo già al lavoro per preparare un’ordinanza favorevole all’apertura di «luoghi pubblici» ed «attività motoria». Ladispoli, che comunque finora ha contato quattro decessi legati al Covid-19, esattamente due settimane fa era arrivata a toccare quota 32 positivi. Numeri che per fortuna non sono aumentati, scendendo invece rapidamente fino all’ultimo bollettino: solo otto persone contagiate allo stato attuale con 20 cittadini usciti dal tunnel del virus, tre dei quali ieri. Tra i primi guariti ha raccontato la sua esperienza Marcello Tondinelli, 35enne. «Io sono stato fortunato perché la mia situazione seppur difficile nel tendone del Sant’Andrea e poi nell’ospedale di Albano – ha tenuto a precisare il ladispolano – non era molto grave. Non ho mai pensato di non potercela fare. Non ero in fin di vita ma la situazione sanitaria in quel periodo era in enorme complessità e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato in quei giorni». Trenta il numero dei residenti chi si trovano in isolamento domiciliare seguiti dall’azienda sanitaria.«Le statistiche continuano a migliorare – afferma il sindaco, Alessandro Grando - e questo ci fa ben sperare per il futuro. Non dobbiamo però abbassare la guardia proprio adesso: divieto di assembramento e mantenimento delle distanze di sicurezza dovranno essere il nostro punto fermo nelle prossime settimane. Proseguiranno i controlli a oltranza». L’altro pomeriggio due kitesurfer sono stati multati dalla Capitaneria di porto mentre erano in acqua. I vigili hanno inferto altrettanti verbali ad automobilisti in giro senza una valida giustificazione. Il primo cittadino però in queste ore firmerà un atto di “alleggerimento” a partire dal 4 maggio. Molto probabilmente sarà pubblicato oggi. «Si potrà accedere in spiaggia a patto che non si prenda il sole sdraiati o ci si riunisca con più persone», anticipa Grando. Aree per cani destinate ad essere fruibili così come verrà aperto il cimitero di via Settevene Palo. Discorso diverso per giardini e parchi pubblici. «Non tutti riapriranno, presto diremo quali in base anche alla grandezza», aggiunge il sindaco di Ladispoli. Semaforo verde per l’attività sportiva. Ad un metro di distanza da un’altra persona – renderà noto Palazzo Falcone – se si procederà con una semplice passeggiata, a due metri invece se si praticherà attività sportiva come quella dei runners. Al lavoro anche il “collega” di Cerveteri, Alessio Pascucci, che dovrebbe ammorbidire o revocare la precedente ordinanza che prevede tuttora il divieto di raggiungere la spiaggia di Campo di Mare. Nella città etrusca, che ha contato quattro vittime, ieri sono guarite altre due persone che si vanno ad aggiungere ai 21 che hanno ripreso la loro vita normalmente. I positivi però sono ancora 18.