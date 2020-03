Coronavirus, Spallanzani: «Ricoverati 31 pazienti positivi, 7 sono gravi»

Sono 67 i pazienti ricoverati attualmente allo Spallanzani di Roma, di cui 31 positivi al coronavirus. «I pazienti Covid positivi sono in totale 31» oltre la coppia cinese ormai negativa, si spiega nel bollettino medico di oggi. «I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 34».

Coronavirus, diretta: primo contagio in Vaticano. Italia: 3.858 casi di cui 414 guariti e 148 morti

Coronavirus a Roma, contagio in corsia: un morto. Altri 14 casi positivi

«Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di sette che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio», spiegano dallo Spallanzani. Dimessi, ad oggi, 244 pazienti i quali «hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del coronavirus». In dimissione al momento altri 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione.



Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA