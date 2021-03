30 Marzo 2021

di Elena Ceravolo

(Lettura 1 minuto)







Migliaia di alunni e studenti torneranno in classe oggi e domani a Guidonia nelle scuole elementari e medie prima del nuovo stop - da giovedì - per le vacanze di Pasqua. Il sindaco, Michel Barbet, con il ritorno del Lazio in zona arancione ha infatti deciso di non firmare l’ordinanza di stop. “Non sono state ravvisati problemi tali – ha chiarito il primo cittadino - da portarci ad una chiusura. Per l’ordinanza è necessario un motivo valido a tutela della salute e della sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico”. Per Barbet “i dati dei contagi non danno nessuna criticità sulle scuole”. L’ultimo bollettino, emesso stamattina, riferisce di 64 nuovi casi tra il 27 e il 28 marzo e 51guariti per un totale di attuali positivi di 588, cio lo 0,58% di tutti gli abitanti. Questo significa che a Guidonia c'è un infetto ogni circa 200 residenti, i quali dovrebbero restare, in teoria, in isolamento a casa.