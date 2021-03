30 Marzo 2021

di Elena Ceravolo

(Lettura 2 minuti)







«L’offerta del Valmontone Outlet come centro vaccinale la stiamo valutando, ma questo non esclude che ci sia una struttura anche a Guidonia. Anzi avere pronta e attrezzata una sede quando le forniture saranno incrementate sarebbe ottimo». Ieri il direttore della Asl Rm5 Giorgio Santonocito, in audizione alla commissione Sicurezza del Comune, dopo settimane di malumori dai cittadini, ha aperto alla possibilità di istituire anche nella Città dell’Aria un grande punto di somministrazione delle dosi. La risposta è arrivata dopo due settimane di sollecitazioni e polemiche. In base alle caratteristiche richieste c’è anche un preciso identikit della struttura più idonea: il palazzetto dello sport appena ultimato in località Bivio. E sarebbe paradossale, a questo punto, se il progetto subisse ritardi causa ladri.

«Stiamo verificando i danni di una razzìa – ha detto il sindaco Barbet – perché sono stati rubati dei cavi. Ma, per grandezza, sarebbe un luogo adatto, con la possibilità di far sedere sugli spalti oltre mille persone». Nella riunione di ieri, su proposta dello stesso Santonocito, i comuni di Tivoli e Fonte Nuova – rappresentati dagli assessori al Sociale Maria Luisa Cappelli e Manuel Tola – si sono resi disponibili ad avanzare proposte sui punti più adatti per il centro. E tutti hanno convenuto di appoggiare in prima battuta la localizzazione a Guidonia, come punto baricentrico. Ma avere diverse strutture pronte in vista dell’accelerazione della campagna vaccinale la agevolerebbe sicuramente.

«Se ci arrivassero più proposte le valutiamo insieme – ha detto Santonocito – in maniera di trovarci organizzati ad aprile». Il dg della Asl, sollecitato, ha fornito i requisiti: «Si deve trattate si strutture ampie, chiuse, con iscaldamento e condizinatori, acqua, bagni, connessione internet, posti a sedere e grandi parcheggi, senza barriere architettoniche. I palazzetti si prestano molto». Oggi Santonocito vedrà l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e gli sottoporrà il contenuto della riunione: «Penso che sarà d’accordo con l’impostazione di questo lavoro. Del resto il generale Figliuolo ha già dato indicazioni di moltiplicare le sedi più vicine alla popolazione». Soddisfatto il presidente della commissione, Claudio Caruso: «E’ la dimostrazione che le battaglie giuste vanno fatte con determinazione. Ora diamoci da fare. Ho già chiesto agli uffici una relazione sul palazzetto. Ma proporremo anche almeno tre palestre».