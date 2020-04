Coronavirus, dal sito GuidaGenitori un video per ricordare chi è morto e chi combatte

Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè. L'idea è celebrare tutti coloro che hanno lottato e perso la vita a causa dele tutti quelli che continuano a combatterlo. Il sito Guidagenitori.it, fondato dalla psichiatra e psicoterapeuta Rosalba Trabalzini e diventato, negli anni, punto di riferimento sull’educazione e la formazione di bambini, adolescenti e giovani, lancia il contest #iorestoacasaperchè insieme a Tonino Boccadamo, interpretato dall’attore teatrale Massimiliano Auci, per celebrare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus o che continuano eroicamente a combatterlo. Per partecipare è necessario fare un video recitando il testo scritto proprio dalla dottoressa sul suo sito Guidagenitori.it, caricarlo entro le 24 del 30 aprile 2020 sui propri canali social utilizzando l’hashtag #iorestoacasaperche e taggando Guidagenitori.it e inviare una mail all’indirizzo newsletter@guidagenitori.it.Sarà poi possibile entrare a far parte della selezione dei 10 video che, dal 1 maggio saranno selezionati da una commissione formata da Tonino Boccadamo, Rosalba Trabalzini, autrice del testo, Massimiliano Auci, l’attore recitante e il Dott. Carlo Alfaro pediatra e adolescentologo. I video così individuati saranno posizionati su una piattaforma di sondaggi per essere prescelti dal pubblico. L’autore del video che otterrà più voti riceverà un premio della linea Boccadamo.Guardate il video a questo link, e provate anche voi! Un nuovo passatempo per divagarsi in casa. Potete allestire un piccolo set e recitare – Io resto a casa perché. Fatelo come più vi piace, rappresentate il testo come desiderate, può essere un’interpretazione: divertente, satirica, tragica, innovativa, musicale, mimata o con linguaggio dei segni, insomma…liberate e fate liberare la fantasia, aiutate i vostri ragazzi adolescenti a far volare l’inno alla vita per la salvezza dell’umanità intera. Di seguito il link con il testo da interpretare:https://youtu.be/ZXlfzTiLPTc