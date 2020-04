Guardie giurate come centralinisti al Sant'Eugenio, Savip: «A rischio i controlli»

Ultimo aggiornamento: 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Guardie giurate usate sistematicamente come centralinisti all'Ospedale Sant’Eugenio e Cto (cui talvolta si aggiunge il Pertini) sono costrette a disertare loro malgrado i servizi di sicurezza per svolgere un compito improprio». La denuncia è del Savip, il sindacato delle guardie giurate.«Il Responsabile della Direzione Amministrativa Ospedali, interessato del problema pare insensibile e continua nella sua politica di depotenziamento della sicurezza dei nosocomi: sopprime le ronde di sicurezza per adibire le Guardie al centralino», spiega Enzo Lombardo il segretario provinciale, che ha inviato la segnalazione anche alla questura.E ancora: «Così si scaricano sulle guardie giurate responsabilità e compiti per i quali le stesse non sono formate, non conoscendo le articolazioni vitali degli ospedali e delle istituzioni che, specie in caso d'emergenza, con rapidità devono essere telefonicamente interconnesse. Per contro, i pazienti e le infrastrutture, soprattutto nelle ore notturne, restano privi di sicurezza, lasciando campo libero ai malintenzionati d'ogni risma».