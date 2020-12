«Ti racconto una fiaba». A Morlupo, in tempo di pandemia, la tecnologia, attraverso la pagina Facebook del Comune, raggiunge i più piccoli per raccontare loro una favola al giorno fino al 25 dicembre. L’iniziativa fa parte del programma natalizio morlupese 2020, tutto a distanza per le norme anti Covid. Le fiabe sono raccontate da gente comune, cittadini di zona che volontariamente si prestano all’iniziativa. Hanno subito aderito e si sono messi a disposizione per collaborare alla riuscita del progetto “Ti raconto una fiaba”.

“Il Natale di Peter Coniglio”, ad esempio, è la storia letta domenica da Monica Bosilio, un’insegnante. Il giorno prima aveva aperto la carrellata Selena Bettelli, lettrice di oggi. Gli appuntamenti sono diffusi, appunto, dalla pagina Fb del Municipio: un link guida i visitatori sul canale internet Youtube. «E’ un’idea che da tempo ci balenava in mente – dice la Bettelli - Provengo da una scuola montessoriana, ho un’educazione di quel tipo. Ho trovato che questo fosse il momento giusto, coinvolgendo altre persone, perché la collaborazione è alla base della buona riuscita di ogni cosa. Ovviamente ho chiesto l’aiuto e il sostegno del Comune e soprattutto di Mariarita Marchetti. assessore alla Cultura». Le fiabe andranno avanti ogni giorno fino al Natale.

Si alterneranno quindi una quindicina di cittadini e cittadine, compresi religiosi e insegnanti. Oltre alla maestra Monica Bosilio, e Selena Bettelli, si esibiranno in video per i bambini: don Giacomo, don Francesco, don Luigi, la professoressa Angela Baldini, Elisa Camilli, Simona Mariani, le maestre Franca Sellini ed Egle Mancini, Luciano Carderi e Antonella Calitri. Le ultime giornate, il 23, 24 e 25 dicembre, sono “riservate” ai sacerdoti che con entusiasmo si sono prestati al progetto. Tra l’altro poco tempo fa don Luigi è stato nominato parroco di Morlupo e don Francesco diacono. Oggi c’è Selena Bettelli con un’altra storia di Peter Coniglio: “Il Natale sta arrivando!”.

