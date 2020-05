Coronavirus Fase 2 diretta, a Roma file in metro, più traffico e passeggeri a Termini

La fase 2 è ufficialmente cominciata. Da oggi - con tutte le dovute precuazioni - nelle città italiane si torna lentamente alla normalità.

Più auto in giro a Roma e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini. Nello scalo romano c'è un maggior flusso di persone rispetto alle scorse settimane, ma al momento la situazione sarebbe «scorrevole». Lieve intensificazione del traffico in alcune strade della città, in particolare Salaria, Prenestina, sulla via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est dove in zona Corso Francia c'è una chiusura per lavori con un doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione dello stadio Olimpico. Massima attenzione a eventuali assembramenti che potrebbero formarsi ora che ci saranno più persone che tornano a circolare in città e a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Sotto la lente ci sono i capolinea dei bus, i principali snodi ferroviari, i parchi e l'esterno dei locali che riapriranno per la vendita da asporto.



BUS E METRO Capienza al 50% su bus e metro, obbligo di mascherina e distanza di sicurezza sono le principali prescrizioni sui mezzi. Per ora sui bus non si rilevano criticità riguardo il numero di passeggeri che possono sedersi solo sui sedili non contrassegnati da marker. In servizio circa 1300 bus e anche convogli delle tre linee metro che hanno ripreso a circolare dalle dalle 5,30. In servizio anche le linee Roma-viterbo, Termini-Centocelle e Roma -lido. Le corse di finiranno alle 23.30 mentre resta sospeso il servizio notturno. Le Ztl (centro, Tridente e Trastevere) sono aperte ma tornano le strisce blu a pagamento. Controlli nei principali snodi ferroviari, ai capolinea di bus e fermate metro.

PARCHI

Villa Pamphili è regolarmente aperta e diverse persone corrono o camminano, alcuni indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. Le aree gioco per bambini sono recintate e i vigili urbani controllano che tutti rispettino le norme previste dalla fase 2. In tutta la città gli appassionati del fitness hanno aspettato l'alba per poter indossare nuovamente le scarpe da ginnastica e mettere alla prova la loro resistenza dopo quasi due mesi di fermo. Anche nella centralissima in via del Corso sono diversi i runner che corrono sui marciapiedi in una Roma che sembra tornata alla normalità anche per via del traffico.

Massima attenzione a eventuali assembramenti che possono crearsi ora che si sono allentate le maglie dei divieti e più persone ritornano a circolare in città. Controlli dalle prime ore del mattino nelle principali stazioni della città per verificare arrivi e partenze, come anche in scali aeroportuali, marittimi e sulle strade di ingresso e di uscita dalla città. Massima l'attenzione anche ai capolinea dei bus e stazioni metro. Si allunga l'orario di chiusura dei negozi, fissato alle 21,30, per chi può aprire. Riaprono anche i parchi. Saranno consentite passeggiate e jogging, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti, mentre rimarranno chiuse le aree gioco per bambini.

Ultimo aggiornamento: 08:45

