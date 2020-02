Perdite del 30 per cento per gli hotel romani per le disdette dei turisti cinesi e asiatici

«Le disdette delle prenotazioni dei turisti cinesi, a cui si sommano anche quelle dei viaggiatori provenienti da paesi del Sud est asiatico e dai paesi adiacenti alla Cina, porteranno perdite significative per il settore ricettivo romano, stimate intorno al 30% del fatturato». Lo dichiara Marco Misischia, presidente di Cna Turismo Roma. Per la Cna sono «tempi difficili per gli albergatori romani che oltre ad avere a che fare con un periodo non felicissimo, si trovano a fare i conti con una nuova emergenza, dettata dalla diffusione del Coronavirus». © RIPRODUZIONE RISERVATA