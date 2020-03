Coronavirus, le discoteche romane chiudono (e qualcuna punta sulla ristorazione)

Ultimo aggiornamento: 21:40

E' stata sicuramente una decisione sofferta, inevitabile anche se la quasi totalità dei gestori delle discoteche della Capitale, non ha avuto dubbi: le indicazioni del governo, per prevenire il contagio da, non possono e non devono essere ignorate, nell'interesse della cittadinanza. Impossibile, quindi, garantire che tra gli utenti di una discoteca ci sia almeno un metro di distanza, come previsto dal decreto. Da qui, la scelta obbligata dei grandi locali di chiudere i battenti, in attesa delle prossime decisioni del presidente del consiglio.Leggi anche:-> Coronavirus, ecco le linee guida del ministero della Salute per contenere il contagio Non hanno avuto dubbi i gestori del, all'Eur, che, oggi pomeriggio, sui loro canali social, scrivevano: «Il Room26 rimarrà chiuso fino al 3 aprile, come disposto dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri» («Mi auguro che queste chiusure contribuiscano alla diminuzione del contagio», dice uno dei soci, Gianluca D'Ettorre). Decisione analoga dei "cugini" vicini di, il tempio della musica techno, che sabato avrebbe dovuto ospitare Amelie Lens: «Comunichiamo il rinvio a data da destinarsi dell'evento, in ottemperanza delle disposizioni governative, atte a prevenire situazioni di contagio». A Villa Borghese, chiudono i battenti lae l': anche qui, fino al 3 aprile. In centro storico, il, di via degli Avignonesi, sottolinea che «non è possibile garantire la distanza di sicurezza prevista dalla legge» e, per questo, chiude nell'attesa che «la situazione possa subire un miglioramento tempestivo». Il, all'Ostiense, ferma le danze fino al 3 aprile: «Non stiamo a discutere. Prendiamo le giuste precauzioni, ma senza paura, per tornare tutti insieme a ballare nel nostro club preferito». Per adesso saracinesce abbassate al(che non specifica la data di riapertura). Chiudono anche altri luoghi cult come il, ile ildei fratelli Bornigia, e i localiChi, invece, rimane aperto, chiudendo solo "a metà", sono alcuni locali che hanno sia la discoteca che il ristorante. Posti "ibridi", da questo punto di vista, che però, non abbasseranno le saracinesce (ma che dovranno garantire che tra i clienti ci sia una distanza di un metro). E' il caso del "", sulla Tuscolana: «Abbiamo avuto conferma che essendo ristorante può svolgere serata - scriveva una pr sui social - Ovviamente con riserva di non superare il limite massimo di ingerssi. Vi aspetto». Segue battuta finale: «E' opportuno che prima di salire in macchina vi misurate la febbre». Rimane aperto anche in, a Colle Oppio: «Sospenderemo gli show delle Guest in calendario - spiega il locale sui suoi canali social - Rimarremo comunque aperti con il nostro ristorante fusion e il nostro exotic bar». Stessa soluzione adottata dal, all'Ostiense, che «rimarrà aperto con esclusivo servizio di ristorazione e wine bar, l’entrata sarà libera e servizio con posto a sedere».