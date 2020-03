Roma, evade dai domiciliari: trovato a passeggiare “senza valido motivo”

Originario di Caserta era a Roma agli arrresti domiciliari. E nonostante l'obbligo di non allontanarsi da casa rafforzato dalle norme di contrasto al coronavirus che vietano di uscire a passeggiare senza validi motivi, è stato trovato dai carabinieri della stazione Roma Torrino Nord a fare due passi tranquillamente in via Cina. Il 75enne è stato arrestato ed è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA