Coronavirus: De Priamo (FdI), su sanificazioni chiediamo trasparenza a Raggi a Ama

Come, quando e quanto vengono pulite le strade? Se i cittadini responsabilmente stanno a casa per contenere i possibili comtagi da coronavirus , c'è chi si domanda che ne è dello stato di sanificazione delle strade? Se lo chiedono i consiglieri di opposizione In questi difficili giorni «stiamo tenendo un atteggiamento di collaborazione con le altre forze politiche nell'interesse dei cittadini ma è nostro dovere chiedere chiarezza sulle sanificazioni».È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio rivolgendosi direttamente alla sindaca Virginia Raggi . «Sono infatti stati annunciati molti interventi - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - ed altri sono stati chiesti anche con nostri documenti approvati in Consiglio ma chiediamo alla sindaca e ad Ama di pubblicare sul portale di Roma Capitale il dettaglio degli interventi effettuati al fine di un monitoraggio completo anche da parte dei cittadini. Solo cosi sarà possibile sapere se gli interventi sono adeguati e puntuali oppure insufficienti come appare da alcune segnalazioni in particolare per quanto riguarda le strade. Chiediamo inoltre di approfittare della chiusura di parchi recintati e ville storiche per sanificare le aree verdi e in particolare le aree ludiche e i percorsi ginnici, e di proseguire a fondo la sanificazioni di mezzi pubblici e scuole. Per questo faremo accesso agli atti ma riteniamo fondamentale che tutti i cittadini possano essere informati con la progressiva pubblicazione on line dei dati».