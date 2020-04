Coronavirus, dimessa coppia cinesi da San Filippo Neri. Sono stati i primi casi di Covid 19 in Italia

La coppia di cinesi, primi casi di Covid 19 in Italia, è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri. «Ho appreso dalla Asl Roma 1 che la coppia di cinesi, che furono i primi casi di COVID-19 nel nostro paese, già curati presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, è stata oggi dimessa dall’ospedale San Filippo Neri. Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni. Hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura», dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

