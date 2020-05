I numeri dei contagiati da coronavirus a Roma non cala, anzi riprende a salire sia pure di poche unità: secondo i dati diffusi il martedì e il venerdì dalla regione Lazio con la collaborazione di Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive), istituto Spallanzani e Dipartimento di epidemiologia siamo a quota 2.764 rispetto 2.621 ovvero 143 casi in più.

E anche questa settimana il numero più alto riguarda il VII municipio Appio latino, Toscolano, Cinecittà con 304 casi rispetto ai 283 della settimana scorsa. Sul versante opposto l’ VIII Appia Antica, dove si registrano 100 casi rispetto ai 97 dell’ultima rilevazione.

Il quadro di tutti i municipi

I) Centro storico 191 (settimana scorsa 185); II) Nomentano 203 (197); III) Monte Sacro 199; IV) Tiburtino 140; V) Prenestino-Centocelle 269; VI) Delle Torri 262; VII) Appio Latino, Tuscolano, Cinecittà 304; VIII Appia Antica 100; IX) Eur 156; X) Ostia-Acilia 172; XI) Arvalia Portuense 116; XII) Monte Verde 161; XIII) Aurelia 117; XIV) Monte Mario 184; XV Cassia-Flaminia 190.

IL CENTRO

Per quanto riguarda I e II Municipio il numero dei contagi segue la curva ascendente con 394 casi rispetto ai 382.

IL RESTO

Nove casi in più in un quartiere atteso da un gran movimento come il X: Ostia passa da 163 a 172 contagiati. Si sale anche a Monte Mario-Balduina (XV) con 184 casi rispetto ai 176 della settimana scorsa.

