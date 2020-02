Coronavirus, al Colosseo spunta il «galateo della tosse»

«Ricorda: lavare, pulire, coprire. non infettare un altro!». Questa la comunicazione che è spuntata questa mattina al Parco archeologico del Colosseo, dove ogni giorno arrivano migliaia di turisti da tutto il mondo e il rischio contagio da Coronavirus è potenzialemtne più elevato. I gestori del sito archeologico sono così corsi ai ripari, lanciando il «Galateo della tosse» o, per i turisti stranieri la «Coughetiquette».

Si tratta di un prontuario di indicazioni semplici ed efficaci per evitare di diffondere il virus. Quattro punti, sintetizzati dallo slogan: "Lavare, pulire, coprire, non infettare". Secondo la guida del Colosseo, ogni volta che abbiamo la necessità di tossire o starnutire bisogna «coprire il naso e la bocca con un fazzoletto monouso» e buttarlo immediatamente nel cestino.

Ma cosa facciamo se non abbiamo a disposizione un fazzoletto? Il Galateo della tosse suggerisce di «coprirsi la bocca e il naso con le mani e l'avambraccio» e, dopo aver tossito o starnutito bisogna sempre lavarsi le mani con acqua e sapone e «frizionare le mani con una soluzione alcolica».

All'ultimo punto, la particolare guida del Colosseo consiglia di chiedere nelle strutture sanitarie una mascherina per proteggere gli altri, se si è ammalati, o se stessi dalla contaminazione da parte di altre persone. L'immagine sta già facendo il giro del web, piccolo spaccato della situazione che sta causando il virus 2019-nCoV.

