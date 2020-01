Ostia, fuggono all'alt e provocano incidente: un arresto. Caccia al complice

Un italiano 37enne, originario della Colombia, è stato arrestato a Ostia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera alla guida di una Peugeot 206 con a bordo un'altra persona, alla vista dei militari ha improvvisamente invertito la marcia dandosi alla fuga. I militari lo hanno inseguito e gli hanno intimato più volte l'alt.

Intanto era arrivata in ausilio un'altra pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia. L'inseguimento si è protratto da via di Macchia di Saponara sino a via Cristoforo Colombo, all'altezza del quartiere Infernetto dove, i fuggiaschi sono passati con il rosso e si sono schiantati contro un'altra vettura.



La coppia ha tentato la fuga a piedi ma uno dei due è stato raggiunto dai carabinieri che, nonostante la violenta resistenza opposta, sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo. Il malvivente è stato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l'udienza di convalida. Sono in corso le ricerche del suo complice.

