Coronavirus, chiusa Accademia belle arti a Roma: elevato numero studenti cinesi

Chiude temporaneamente per una settimana, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’Accademia delle Belle arti di Roma. La decisione, spiegano dall’Istituto in un comunicato diffuso anche in lingua mandarino, è stata presa a causa “dell’ingente numero di allievi stranieri, in particolare provenienti dalla Cina, in considerazione del previsto svolgimento degli esami che comporterebbe un grande affollamento degli spazi dell’Accademia”. La chiusura, con il rinvio degli esami in programma, è stata disposta fino al 2 marzo. Durante la settimana di sospensione degli esami e delle attività didattiche saranno igienica di tutti i locali dell’istituto in tutte le sedi. Inoltre, gli studenti saranno sottoposti a un questionario ne quale dovranno indicare se nelle ultime settimane si siano recati nelle zone a rischio. L’Accademia ha comunque rassicurato gli studenti circa le tutele della carriera scolastica, dei crediti formativi e dei benefici per lo studio.

