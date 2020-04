Coronavirus, Camera di commercio Roma: «Crisi di liquidità, pensiamo già al domani»

Coronavirus Cinque azioni per aiutare le piccole e medio imprese della città ad affrontare l'emergenza coronavirus, sono state presentate dal presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, in particolare per far fronte alla crisi di liquidità. Si tratta di 20 milioni di euro, di cui dieci e mezzo disponibili subito per tamponare gli effetti negativi della chiusura imposta dall'epidemia di coronavirus. Un dato importante che fa capire l'emergenza economica: una parte dei fondi stanziati normalmente per gli investimenti e quindi dedicata tradizionalmente al domani e il dopodomani a cui sono costantemente proiettati gli impenditori che hanno un'attività viene per la prima volta messa a disposizione per l'oggi, per l'allarme liquidità che in tanti si trovano ad affrontare. Il resto delle risorse sarà dedicato alla ripresa. La Camera non ha fatto altro che potenziare il suo Fondo di garanzia già esistente e con una variazione contabile, che per un ente che ha un bilancio 100 milioni è un provvedimento significativo, ha deciso di liberare risorse per aiutare le pmi di Roma e provincia.

Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: 140 ricoverati, 306 dimessi o trasferiti

«Partiremo con cinque azione in collaborazione con altri enti e associazioni - ha spiegato Tagliavanti in una videoconferenza- la prima in accordo alla Regione serve a incrementare il fondo centrale di garanzia per le imprese con lo scopo di garantire la liquidità: la Regione stanzia 5 milioni e noi altri 5 (4 saranno destinati alle imprese di Roma e Provincia, 1 a quelle del resto della Regione ndr)». La seconda azione, vale invece 2,5 milioni per incrementare da 3,5 a 6 milioni il bando «Sviluppo impresa» per l'abbattimento dei tassi d'interesse che consentirà l'erogazioni alle aziende di un voucher fino a 7.500. «In questo modo - ha detto il presidente della Camera di commercio - gli imprenditori potranno prendere in prestito fino a 100 mila euro praticamente senza pagare interessi, questo prima era uno strumento solo per investimenti ora servirà anche a garantire l'esigenze di liquidità derivanti dall'emergenza Covid-19, lo facciamo in collaborazione con i consorzi di garanzia fidi».

La terza azione riguarda l'orientamento di cui necessitano in questo momento le imprese che devono interpretare e applicare norme nuovissime e non facili. Si tratta di un intervento da due milioni di euro che sarà predisposto da Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria per rafforzare punti di assistenza e informazioni rivolte all'impresa per orientarsi tra le norme emergenziali ed accedere ai sostegni di governo ed enti locali.

Infine, c'è anche spazio per la solidarietà: Camera di Commercio donerà un milione di euro all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani per l'ammodernamento di laboratori e attrezzature. «Non lo facciamo solo per generosità - ha detto Tagliavanti - ma anche per egoismo perchè ci siamo resi conto quanto la salubrità condizioni l'economia: se la salute dei cittadini è in buone mani anche l'economia potrà realizzarsi più rapidamente».

La Ccia segue gli sviluppi della scienza per la ricerca di un vaccino. «La grande vera buona notizia di economia sarà il vaccino. Ma non c'è ancora: dovremo avere una economia subordinata al fatto che il virus continua a girare per il mondo», ha sottolineato il numero uno Tagliavanti.

Coronavirus Lazio, Zingaretti: vaccino obbligatorio per over 65 e personale sanitario dal 15 settembre

«Barcollo ma non mollo. Ho bisogno di una mano. Questo allo stato attuale ci dicono le imprese romane, che per un 10 per cento sono purtroppo in un mare di guai, ma altrimenti risultano essere più toniche di quanto ci aspettavamo», ha detto Tagliavanti. Tradotto in numeri: «dieci per cento di attività a rischio vuol dire 50mila imprese - ha affermato Tagliavanti - In prevalenza piccole ed operanti in settori tradizionali, probabilmente sofferenti già prima della pandemia e prossime al colpo di grazia in assenza di aiuti da parte della Pubblica amministrazione ed a seconda della durata dell'emergenza sanitaria. Più lungo il decorso, più probabile la crisi». Rapporto di causa effetto valido comunque per tutte, ha precisato il presidente della Camera di commercio di Roma. «Ci hanno detto: la nostra situazione peggiora al perdurare della lunghezza del blocco, un altro mese di fermo significa aumentare quel 10 per cento». I vecchi problemi, in questo momento, stanno venendo tutti a galla. Il sistema della Pa per esempio. Dalle indagini dell'ente camerale la burocrazia è un fattore temutissimo dalle imprese. «Manca un sistema burocratico amministrativo efficiente che non si impalli. Dobbiamo assolutamente riformare la macchina amministrativa del Paese. Affinché in tempistraordinari e di emergenza come questi non sia ostacolo più chevantaggio», ha ricordato Tagliavanti.

Coronavirus, l'Avvenire denuncia: troppa burocrazia e lentezze sugli aiuti promessi a lavoratori e imprenditori

Il mondo delle imprese sta cambiando a causa dell'epidemia. «Gli imprenditori ci dicono che la maggioranza delle imprese, il 58 per cento, non ridurrà l'occupazione. Il 32 per cento dice che lo ridurrà poco. La parte restante dice che invece lo ridurrà di più». Così nella videoconferenza stampa il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. «Questo varia rispetto alle tipologie di impresa - ha detto ancora - Alcune attività, per esempio, non hanno problemi di occupazione, altre invece al contrario cercano dipendenti che non trovano. Penso all'agricoltura: nessuno raccoglie i prodotti e salgono i prezzi delle materie prime». Uno dei settori che dovrà «rivedere il personale è la ristorazione, perché non avrà gli stessi tavoli di prima: già è cambiata molto, a Roma c'è molto servizio a domicilio. Ci sarà una lenta ripresa di attività. All'inizio i tavoli all'interno saranno di meno, il Comune ha apertò gli spazi all'esterno dove disponibili, c'è un problema di distanziamento. Speriamo sarà presto abbattuto. Fino ad allora sarà possibile una 'ristorazione da distanziamentò, con tutti i provvedimenti».

«Apprezziamo molto lo sforzo della Camera di commercio di Roma che ha stanziato 20 milioni di euro per il sostegno alle imprese e al sistema economico e produttivo della nostra regione in un momento molto delicato in cui serve soprattutto liquidità per poter ripartire. Particolarmente importanti sono in questo senso le misure per l'accesso al credito e il contributo per affrontare il problema degli affitti commerciali». Così in una nota Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma.

Coronavirus: Lazio, 450 milioni per imprese e professionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA