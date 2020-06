Coronavirus, 8 casi a Roma: isolato l'Istituto religioso Teresianum per 4 nuovi positivi. Zero contagi in provincia

Nel Lazio si registrano 8 casi positivi (sono tutti a Roma) e zero decessi. Si sono registrati quattro nuovi casi all'Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. I positivi, che stanno per essere trasferiti, sono 3 seminaristi e un amministrativo dell'istituto. Si conferma il trend in calo nelle province che registrano zero casi. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. «Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl - ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Nella Asl Roma 1 due persone positive asintomatiche sono state individuate grazie al sistema integrato di test e tampone».

