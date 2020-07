Virus, dipendente del Bangladesh di uno stabilimento balneare a Ostia positivo: tamponi a tappeto

Allarme a Ostia: il dipenente del bar-ristorante di uno stabilimento balneare è stato trovato positivo. Si tratta di un uomo del Bangladesh, che lavora in cucina. Aveva problemi di salute (ma senza i sintomi di Covid-19), è andato in ospedale, è qui come prassi è stato eseguito un tampone il cui responso ha confermato la positività.

Coronavirus, 14 casi nel Lazio: ma 13 sono arrivati dall'estero

Covid, il virologo Crisanti: «Fare il tampone a tutti i migranti appena sbarcano»

Immediatamente è stato dato l'allarme: la titolare dello stabilimento (Le Vela, in via Vespucci) ha subito chiuso bar e ristorante. Tutti i dipendenti stanno facendo il tampone, i clienti sono stati avvertiti. L'uomo non lavorava a contatto con il pubblico e questo dovrebbe rendere poco probabile che abbia contagiato i frequentatori della struttura, ma non si può escludere l'effetto catena: potrebbe avere trasmesso il virus ad altri dipendenti che a loro volta hanno avuto contatti con l'uomo del Bangladesh. Per questo è necessario eseguire i tamponi a tutti. L'uomo non era stato di recente nel suo paese, ma potrebbe essere stato contagiato da connazionali tornati da Dacca.

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA