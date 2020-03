Coronavirus, «Siamo della Protezione civile, verremo a fare il tampone»: ma è un fake

Occhio alle bufale sempre in agguato. In queste ore ne sta girando una pericolosa soprattutto per gli anziani: è una finta nota audio di una donna che afferma di essere un’operatrice della Protezione civile regionale ed annuncia che passeranno nei prossimi giorni ad eseguire il tampone casa per casa.



È una truffa. La Regione Lazio sta informando i cittadini e li avverte « a non far circolare questa bufala, ma soprattutto a non aprire la porta di casa ad operatori senza tesserino senza che vi sia stato un contatto telefonico precedente. Vi ricordiamo che tutte le info ufficiali sono sul sito regione.lazio.it/coronavirus ». © RIPRODUZIONE RISERVATA