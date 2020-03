Coronavirus, mossa di Raggi: Assemblea capitolina a porte chiuse

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Assemblea capitolina come San Siro o l'Olimpico: sedute solo a porte chiuse per l'allerta coronavirus . Lo ha deciso stamattina la conferenza del capigruppo, a cui ha partecipato la sindaca Virginia Raggi. La stessa misura dovrebbe riguardare anche i parlamentini dei 15 municipi della Capitale.Gli "onorevoli" del Campidoglio dovranno sedere in Aula Giulio Cesare lasciando un posto vuoto tra un consigliere e l'altro. L'opposizine, con FdI, aveva chiesto di garantire un accesso limitato al pubblico, ma alla fine ha prevalso la linea del M5S, che ha optato per le porte chiuse. Linea avallata da Raggi. Sarà assicurato lo streaming, già previsto da anni. Fino a quando durerà lo stop agli accessi nel Consigloo comunale di Roma? Non è chiaro, alla riunione dei capigruppo non è stato specificato. Probabilmente fino al 15 marzo.