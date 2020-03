Anche le storiche fraschette di Ariccia chiudono i battenti e si fermano per tutto il periodo legato all'emergenza Coronavirus. Fino al prossimo 3 aprile non apriranno neppure nell'orario consentito ai ristoranti, cioè all'ora di pranzo. A darne notizia il vicesindaco Elisa Refrigeri con una nota breve che a margine riporta un commento importante che proviene da tutti i ristoratori: «Riteniamo si legge - che in un momento così delicato è necessario che tutti contribuiscano al contenimento di questa epidemia. Insieme supereremo la dura prova per poi ritrovarci con una situazione migliore al più presto».

Le parole corrispondono ai fatti, perché ieri Ariccia si presentava con la via delle fraschette completamente deserta. Una fila di locali chiusi, scenario che di giorno, soprattutto nel tardo pomeriggio, non si era mai visto. Gli ariccini hanno molto apprezzato la decisione responsabile degli operatori delle fraschette di fermarsi: «Una scelta matura dicono alcuni residenti che li ripagherà una volta finita l'emergenza. Saremo i primi a tornarci a mangiare».

Nel frattempo, se da una parte si chiude, da un'altra ci sono gli operatori dei mercati contadini di Ariccia, Albano, Marino, Grottaferrata e Zagarolo che intendono proseguire a lavorare per offrire approvvigionamento outdoor, all'aria aperta, di generi alimentari freschi, salubri e di qualità. In una lettera congiunta indirizzata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e a tutte le altre istituzioni interessate, i produttori agricoli hanno voluto informare sostanzialmente che proseguiranno con la vendita diretta in spazi all'aperto nelle giornate festive e prefestive, ovviamente facendosi carico di verificare che i clienti rispettino le distanze di sicurezza e non creino situazioni di assembramento.



«Ciò di cui ha bisogno la comunità in un momento così drammatico dicono è di poter acquistare frutta e verdura vicino casa e all'aperto. Per questo il sindaco di Milano ha invitato i cittadini a non affollare i supermercati, ma a, privilegiare i punti vendita collettivi dei piccoli produttori. Alcuni sindaci lombardi, da Bergamo a Cremona, hanno consentito ai mercati contadini di svolgere la propria attività di vendita, come accaduto anche in Veneto ed Emilia-Romagna». La lettera nasce da alcune perplessità interpretative da parte degli operatori dei mercati contadini sull'ultimo decreto del Governo che indica le restrizioni a causa del Coronavirus e più in particolare la «chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, di medie e grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati».

Gli operatori dei mercati contadini scrivono, tra l'altro: «Verrà anche garantita si legge - una maggiore distanza tra i gazebo dei produttori agricoli e il controllo dei flussi in entrata ed uscita. Si chiede pertanto alle autorità in indirizzo a non assumere decisioni affrettate, non previste dai provvedimenti del governo, che potrebbero danneggiare cittadini e consumatori». Insomma la missiva dei contadini che non ha proprio tutte le caratteristiche di una richiesta di permesso punta l'accento su una realtà, quella dei mercati di frutta, verdura e prodotti a chilometro zero, che forse non è stata regolamentata nei particolari ma che sicuramente, in questo momento, è la meta più frequentata dalle persone. Acquisti all'aria aperta in tempi di un contagio che ha fermato l'Italia.



