Ardea, il Comune adotta un software per arginare il contagio: anziani sotto controllo

Contenere la diffusione del contagio da coronavirus attraverso un cervellone elettronico, mettendo a sistema tutti i dati della popolazione e sfruttando il calcolo delle probabilità. Il Comune di Ardea ha deciso di dotarsi di un software informatico chiamato “Sistema gestione emergenze”, utilizzato solitamente per coordinare gli interventi dopo calamità naturali e di far gestire l’emergenza epidemiologica in corso a un “disaster manager”. «Stiamo tentando di arginare il contagio – spiega il comandante della Polizia locale Sergio Ierace, a capo del Centro operativo comunale – attraverso un programma all’avanguardia che ci permette di tracciare i casi di positività, o sospetti tali, sul nostro territorio».Il programma ha permesso ad Ardea di recepire i risultati delle interviste standardizzate fatte dalla Asl subito dopo l’individuazione del primo contagio sul territorio, una donna di 90 anni di Nuova Florida poi deceduta, così da tracciare su una mappa tutti i possibili contatti della persona contagiata con altre persone di Ardea e definendo le aree di contenimento. «A fronte di questo, abbiamo individuato tutti gli anziani che hanno bisogno di aiuto, così possiamo controllare l’andamento delle quarantene e la distribuzione dei farmaci e di generi alimentari», aggiunge Francesco Maria Ermani, Risk manager assoldato dal Comune di Ardea. «La soluzione software permette la condivisione delle informazioni con gli altri comuni limitrofi: è possibile quindi far collaborare i vari enti tra loro per contenere il contagio».Tutti i dati inseriti nel sistema sono stati forniti dalla Asl Roma 6, e con le associazioni di volontariato, le quali a loro volta hanno coinvolto anche i commercianti di Ardea. “Auspichiamo che anche gli altri Comuni limitrofi vogliano condividere i loro dati, in modo da rendere più efficace lo sforzo che tutti insieme possiamo fare nella gestione dell’emergenza», è l’appello del sindaco M5S di Ardea Mario Savarese.