Coronavirus, l'app salta code è un flop: spesa on line quasi impossibile

App salta fila, prove tecniche in corso.Ma per ora con scarsi risultati, dati a volte inattendibili, improbabili se non impossibili i tempi di consegna. Partiamo dalla app girata sui social e all'inizio tanto efficace: www.dovefila.it. è in versione beta, bisogna portare pazienza avverte chi la promuove, ma oggi i tempi di attesa proprio non ci sono, impossibile vedere dove conviene andare: stiamo lavorando pr metterti a disposizione una nuova versione del servizio nel frattempo continueremo a raccogliere le tue segnalazioni e delle altre persone in coda, vien scritto se si digita su un supermercato. E' chiaro che senza il contributo degli utenti è difficile che questa app sia aggiornata in tempo reale.

Le applicazioni che si possono scaricare digitando coronavirus su playstore, il negozio di Google: sono solo due, la prima Covid-19 relativa alle ultime informazioni dell'Oms sul coronavirus ha solo 2,6 recensioni, l'altra della Regione Lazio, Spesa online, con dentro sette supermercati, ha tempi di consegna mai disponibili. Il carrello virtuale resta pieno per 10 giorni, ma la disponibiltà di consegna è off limits.

Non solo, alcuni supermercati hanno anche la fila virtuale da fare a casa proprio per accedere al servizio: ora sei in coda, appena sarà il tuo turno potrai accedere, i tempi sono di circa 120 minuti solo per entrare nel sito, in alcuni supermercati la app è piena e non consegnano fino ad aprile.

Insomma, altro che saltare le code, in realtà è quasi impossibile fare la spesa on line, a meno che uno non si attacchi al telefono e riceva a casa la frutta del fruttivendolo, le scatolette del gatto dal negozio di animali, il pane dal fornaio, ma questo sempre con tempi biblici e solo in casi particolari (malati, anziani...amici).

Per questo è fondamentale per chi fosse interessato aderire entro oggi alle 13 al bando del Governo per le app, rivolto "a tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono sottoporre una soluzione sul sito del ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Verranno contattati solo i proponenti soluzioni compatibili con i requisiti per la partecipazione e ritenute adatte dal gruppo di lavoro, in tempi e modi compatibili con le caratteristiche della proposta e la priorità emergenziale". La selezioni dovrebbe avvenire entro la fine della prossima settimana.

Da lunedi aziende, startup e università hanno già candidato 70 progetti , tra app e dispositivi medici. Tecnici ed esperti da oggi valuteranno le più utili.

