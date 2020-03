Coronavirus a Roma, il Campidoglio chiude tutti i centri anziani della Capitale

I più fragili, quindi gli anziani, non possono frequentrare i loro centri. «Nell'ambito delle misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, è stata predisposta la chiusura temporanea di tutti i Centri Anziani sul territorio di Roma Capitale al fine di provvedere ai capillari interventi di sanificazione degli ambienti dove si svolgono le attività dei Centri stessi». Lo comunica il Campidoglio ricordando che il presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso in data 4 marzo 2020, ha individuato nelle persone più anziane una delle fasce di popolazione a maggior rischio per il coronavirus e con maggior bisogno di tutela. «Si è ritenuto dunque necessario - prosegue il Campidoglio - attivare idonee misure straordinarie di limitazione delle attività». L'Amministrazione Capitolina «ha disposto di incaricare tutti i Municipi capitolini di provvedere a comunicare l'ordinanza a ciascun Coordinatore municipale a tutti i Presidenti dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio».

Coronavirus a Torino, anziani positivi alle Molinette: trasferiti tutti i pazienti ricoverati in Medicina

Coronavirus, Iss: «Età media delle vittime è 81 anni, 2 su 3 con patologie pregresse»



© RIPRODUZIONE RISERVATA