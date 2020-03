Coronavirus al Prenestino, un altro impiegato positivo: chiude il Municipio V

Oggi 22 marzo 2020 una dipendente del nostro V Municipio è risultata positiva al coronavirus Covid-19 -scrive Boccuzzi - Sono state immediatamente disposte come da protocollo la chiusura e la disinfezione degli uffici dove lavora la dipendente e delle stanze contigue, che si trovano in un area separata dal resto della struttura. La dipendente risultata positiva è assente dal lavoro per ragioni di salute già dal 13 marzo scorso

Anche il Municipio V chiude per il coronavirus . Come già successo per il Municipio XV a Roma nord, anche gli uffici di via Prenestina 510 chiudono completamente al pubblico perché una dipendente ha scoperto di essere stata contagiata. Chiude tutto, quindi, tranne i servizi demografici: tutti i dipendenti sono a casa in modalità "lavoro agile". Solo gli uffici dell'Anagrafe, appunto, ultimo baluardo per le operazioni indifferibili, rimangono aperti.Il caso di coronavirus all'interno degli uffici municipali del Prenestino si è appreso il 22 marzo. Con una comunicazione su Facebook, il minisindaco Giovanni Boccuzzi ha informato i residenti (solo quelli iscritti al social network chiaramenete perché sul sito del Municipio e su quello del Campidoglio non compare alcuna informativa). «Il Municipio V si trova a Roma est, conta oltre 247 mila residenti, e comprende quartieri famosi per la movida come il Pigneto e siti storici come Gordiani o Alessandrino. É importante rimanere a casa qui come nel resto della città. In questo territorio è importantissimo anche perché si tratta di un pezzo di città ad altissima densità abitativa con 9.135 ab./Kmq, la seconda densità più alta di Roma. Il suo territorio , concentrato in un’area ristretta rispetto al territorio comunale, è formato da quartieri storici (perché formatisi a partire dall’annessione di Roma al regno d’Italia nel 1870) quali Pigneto, Prenestino, Torpignattara, Quadraro, Villa Gordiani, ma anche Tor Tre Teste e Tor Sapienza.