Coronavirus, altre 75mila mascherine per amministrazione penitenziaria

Altre 75.000 mascherine di tipo chirurgico per l’Amministrazione penitenziaria. Sono state consegnate ieri dalla Protezione civile e messe a disposizione del Servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario (Sadav) di Roma. La distribuzione verso i Provveditorati regionali è iniziata questa mattina presto e viene curata dal Provveditorato del Lazio-Abruzzo-Molise; la quota per gli istituti della Sardegna è arrivata per nave già nelle prime ore della mattinata, in Sicilia sarà consegnata domani. Le nuove mascherine vanno ad aggiungersi alle 200mila già distribuite e ai 770mila guanti di gomma monouso consegnati dai Provveditorati regionali agli istituti, di cui ha parlato ieri pomeriggio il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo al question time alla Camera dei deputati.

