Coronavirus: 32mila controlli e 192 illeciti tra runner e fidanzati lontani da casa

a violare i divieti imposti dal governo per tentare di arginare l'emergenza Coronavirus. ragazzo è stato fermato sulla Pontina, mentre tornava a casa a Pomezia, dopo aver passato la notte dalla fidanzata in zona Magliana, un altro, residente in zona Prati , è stato sorpreso nel quartiere Aurelio Un weekend di sole e sempre più persone comincianoTra sabato e domenica oltre 32 mila verifiche da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con 192 illeciti rilevati. Un

, eppure erano passate le 20 e i negozi erano chiusi. Fantasia ai tempi del Covid-19. Nella sola giornata di domenica 5 aprile sono 113 le infrazioni riscontrate dalle pattuglie, che hanno eseguito circa 13mila accertamenti sugli spostamenti di veicoli e persone a piedi. Oltre 900, invece, i controlli che hanno interessato le attività commerciali, i parchi e le ville storiche. Non si danno pace gli sportivi che, nonostante il divieto di accesso ai parchi, ancora vengono sorpresi in queste aree: come i sei sportivi sanzionati domenica dagli agenti nel parco di Val Cannuta o il runner fermato all'interno di Villa Borghese. Ma la maggior parte delle infrazioni continuano ad essere registrate per gli spostamenti privi di un valido motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«perché solo qui c'è un supermercato con dei prodotti speciali»