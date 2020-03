Coronavirus Roma, oltre 24 mila controlli della Polizia locale per rispetto norme: otto denunciati

Per garantire il rispetto delle regole per il contenimento del contagio da Covid-19 nella Capitale, la Polizia locale ha svolto circa 24 mila controlli negli ultimi due giorni. Ieri un commerciante è stato denunciato per il mancato uso di mascherine. Le verifiche sono state rafforzate in particolare nei parchi e ville storiche chiusi, nei mercati e nelle zone della movida. Otto le denunce fatte venerdì scorso, tre i casi irregolari riscontrati ieri, tra cui il titolare un’attività di vendita al dettaglio che è stato deferito per il mancato uso delle mascherine da parte dei suoi cinque dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA