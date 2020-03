“Prendersi cura di chi si prende cura”: all'Umberto primo un aiuto psicologico per infermieri e assistenti

Prendersi cura di chi si prende cura. Sono in prima linea da oltre due mesi, per lavorare e combattere. Curano, medicano, certo, ma mai come in questa emergenza ascoltano: ascoltano e abbacciano il dolore di chi non può avere accanto nessun altro che loro: gli infermieri. Per questo è stato attivato all' Umberto I un supporto psicologico per gli operatori impegnati nella lotta al Covid-19: ecco il servizio "Sapienza Cares for Carers -SC4C", un contributo che l'Università La Sapienza e il Policlinico Umberto I mettono a disposizione di tutti gli operatori sanitari per aiutarli ad affrontare questo difficile momento.Le condizioni di pressione psicologica legate all'emergenza covid-19 sono infatti notevoli e a volte difficilmente sostenibili. Per questo motivo il direttore generale, Vincenzo Panella, ha diffuso questo numero verde 800893510, attivo già dalle ore 13 del 27 marzo: gli operatori sanitari possono contattare gli specialisti incaricati. Con l'occasione il direttore li ha ringraziati: