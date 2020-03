Cornonavirus, video-appello di Claudio Baglioni: «Il Lazio sta rimanendo senza sangue, donate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Serve sangue, il Lazio sta rimanendo senza. Quindi se puoi dona negli ospedali e in tutte le strutture che sono addette a questa scopo in assoluta e totale sicurezza. Grazie». È il video-appello di Claudio Baglioni pubblicato sulla pagina Facebook “Salute Lazio” dell’assessorato regionale alla Sanità.«Anche Claudio Baglioni sostiene la nostra campagna per la donazione del sangue. Grazie di cuore! A lui e a tutte le persone che stanno dando una prova di grande generosità. Dona anche tu, ce n’è bisogno», viene sottolineato sula pagina.Già ieri Carlo Verdone e Daniele De Rossi si erano mossi in questa direzione. «C’è grossa carenza di sangue nel Lazio - dice il campione in un video girato all’ospedale San Camillo insieme alla moglie l’attrice, Sarah Felberbaum - C’è sicurezza e medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura, ma ci sono strutture destinate all’accoglienza dei donatori. Il mio messaggio è: non abbiate paura».