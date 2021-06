Roma, coprifuoco alle 24 da lunedì. I ristoratori: «Incremento del fatturato di 3.5 milioni al giorno»

Da lunedì a Roma il coprifuoco sarà alle 24, un'ora in più che fa esultare i ristoratori che da tempo aspettano di poter incrementare il numero dei clienti dopo mesi di chiusure e limitazioni a causa del Covid. L'ora in più porterà un incremento di 3.5 milioni di fatturato al giorno per i ristoratori.

Nel prossimo weekend l'auspicio è di superare i 50 milioni di fatturato, con un 15% in più. I calcoli li fa, parlando con l'Ansa, il vicepresidente nazionale e responsabile romano di Fipet Confcommercio Claudio Pica. «Nei ristoranti sarà possibile prevedere due turni - spiega - poi ci saranno i dopo cena, i cocktail e in generale più persone in giro».

Bene anche il settore dei gelati che nell'ultimo week aveva registrato un incremento del 22 per cento con un incasso complessivo di oltre 3 milioni di euro su 2 mila gelaterie.