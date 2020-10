Coprifuoco Roma, riunione d'urgenza del comitato per la sicurezza dopo gli scontri di Napoli

Convocato d'urgenza in Prefettura a Roma per le 17.30 il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si discuterà dei fatti accaduti a Napoli e dei possibili strascichi anche nella Capitale, nonché di eventuali nuove misure restrittive per il contenimento del Covid-19 all'esame del Governo e della Regione. Il momento è molto delicato con un difficile equilibrio tra rischio sanitario (il trend tra tamponi eseguiti e casi positivi già venerdì aveva superato la soglia del 5% indice di efficacia del tracciamento per isolare i focolai) e quello economico.

Coprifuoco Roma, ordinanza Raggi: quattro piazze della movida transennate nei weekend. Multe fino a 1.000 euro

All'attenzione le frange estremiste che potrebbero cavalcare il malcontento magari con la complicità di ambienti criminali che vedono in un possibile lockdown e in restringimenti degli spostamenti un ostacolo ai propri traffici. Nel corso della riunione verranno esaminate tutte le questioni in base anche alle informative e indicazioni del Viminale. Esame della situazione dell’ordine pubblico e delle misure di contenimento, dunque, saranno gli argomenti all'ordine del giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA