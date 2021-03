Roma, in giro durante il coprifuoco fugge da un controllo, era alla guida senza patente

Era in giro a notte fonda, quando i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Montesacro hanno denunciato per guida senza patente, un 29enne di Tivoli, residente a Guidonia Montecelio. Verso le due di notte, i militari, passando in via di San Basilio, hanno notato il giovane mentre cercava di allontanarsi velocemente a bordo di un’auto. Il veicolo sospetto è stato inseguito dalla pattuglia e raggiunto diversi minuti dopo presso la propria abitazione.

Il 29enne aveva un «giustificato motivo» per fuggire, poiché all’atto delle verifiche è stato trovato senza patente, perché mai conseguita, ed era già stato sanzionato nell’ultimo biennio per lo stesso motivo. L’auto è stata sequestrata ed il 29enne, oltre alle multe previste dal Codice della strada, è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, essendo stato trovato in circolazione in pieno «coprifuoco» imposto dalle 22 alle 5.

