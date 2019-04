Roma, arrestata giovane coppia di rapinatori seriali: colpivano sempre a Monteverde

Coppia di rapinatori seriali individuata a Monteverde, dove da gennaio a marzo, erano avvenute una serie di rapine ad opera di due giovani, un ragazzo e una ragazza. Gli obiettivi colpiti sono attività commerciali di vario tipo, quali farmacie, supermercati e negozi di generi alimentari gestiti solitamente da cittadini stranieri. La particolarità è stata che tutti i negozi rapinati si trovavano in un quadrante ristretto, compreso tra la circonvallazione Gianicolense e via di Donna Olimpia. Il ricorrente modus operandi e le descrizioni sommarie fornite nelle denunce hanno confermato l'ipotesi investigativa degli agenti del commissariato Monteverde, diretto da Mariella Chiaramonte, ossia che gli autori potessero essere sempre gli stessi, anche in considerazione del fatto che il mezzo utilizzato per la fuga era sempre uno scooter di colore grigio di una nota casa, del quale non è mai stata fornita la targa.

L'attività investigativa degli agenti del commissariato Monteverde ha preso spunto dalla visione del filmato relativo alla rapina effettuata in una farmacia di via di Donna Olimpia, in cui l'autore viene ripreso dalle telecamere della video sorveglianza, durante le fasi della rapina, mentre ha il volto parzialmente travisato da una calza da donna che in alcune inquadrature lascia intravedere le fattezze visive. Il ragazzo era stato oggetto di un controllo di Polizia, operato dagli stessi agenti del commissariato nei mesi precedenti, durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Alla luce dei fatti è stata effettuata una perquisizione nei confronti del giovane durante la quale sono stati trovati capi di abbigliamento riconducibili ad alcune rapine. Le indagini condotte da P.M. del Gruppo reati gravi contro il patrimonio della Procura della Repubblica di Roma guidato dal procuratore aggiunto Lotti ha permesso di arrestare R.A., romano di 25 anni, a seguito dell'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall'Ufficio Gip della locale Procura, eseguite dagli agenti del commissariato Monteverde. Nel corso delle indagini è stata identificata la complice, la sua compagna, deferita all'autorità giudiziaria per il concorso nelle rapine. È risultato che la giovane, proprietaria del motociclo la cui marca e colore erano del tutto similari a quelle del mezzo segnalato all'atto delle rapine, nella sua casa, in zona San Paolo, nascondeva altri capi di abbigliamento utilizzati dal compagno.

