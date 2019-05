Olimpico “blindato” verso la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: ecco le strade vietate

Si gioca all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e la Questura mette a punto il piano della viabilità, con la previsione di una serie di divieti. Il match - dopo la sfida di campionato che si è giocata nel fine settimana tra le due squadre - è fissato per le 20.45 del 15 maggio prossimo e con una decina di giorni di anticipo arrivano le prime indicazioni. In particolare, dalle 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, alcuni strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e quelli dotati di pass rilasciati dal Coni e dalle Società Sportive. Si tratta di Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo Maresciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su Via Robilant), Lungotevere Oberdan, Lungotevere della Vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA