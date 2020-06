Parcheggi, Comune studia sconti con i privati

L’obiettivo è facilitare l’arrivo in Centro e aumentare lo shopping dei negozi e delle botteghe rimasti orfani di turisti e dipendenti degli uffici, ancora in smart working.In quest’ottica il Comune ha lanciato una manifestazione d’interesse verso i parcheggi privati delle zone più centrali per firmare una convenzione e strappate tariffe scontate per soste brevi.Alcune strutture del Centro, come il parcheggio di Villa Borghese, si sarebbero già dette interessate. Di conseguenza, chi fermerà le auto nelle realtà convenzionate per fare shopping potrebbe ottenere fortissimi sconti.