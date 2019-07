Roma, controlli a Termini: 3 arresti, 12 denunce e 10 sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio, a conclusione di un mirato servizio di controllo nel quadrante compreso tra la stazione Termini, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell’Indipendenza, finalizzato al contrasto di ogni tipo di illegalità, degrado e abusivismo commerciale, i carabinieri della compagnia Centro, con l’ausilio dei colleghi della Cio dell’8° Reggimento «Lazio», hanno arrestato 3 persone, denunciato altre 12 e sanzionato ulteriori 10. Nel dettaglio, una 18enne, nata a Roma ma di origini serbe, è stata arrestata con l’accusa di evasione perché fermata in piazza dei Cinquecento nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ad Anzio.Due turisti greci, di 28 e 23 anni, sono stati arrestati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi a rubare capi di abbigliamento, per un valore di circa 600 euro forzando le placche antitaccheggio in un negozio del Forum Termini. Con la stessa accusa, un 33enne georgiano, senza fissa dimora, è stato denunciato perché notato mentre tentava di rubare merce da un espositore di un negozio. I carabinieri hanno denunciato una 31enne nomade, senza fissa dimora e con precedenti, in avanzato stato di gravidanza, sorpresa alla fermata metro Termini, dopo aver commesso un furto ai danni di una turista cinese. Denunciati anche 5 stranieri, tutti senza fissa dimora, all’interno della stazione ferroviaria, mentre molestavano viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi i distributori automatici di biglietti. Due cittadini romeni e uno del Senegal sono stati denunciati, invece, per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma, e altri due cittadini romeni per l’inosservanza del divieto accesso del Questore (Daspo Urbano-Dacur) emesso e notificato a loro carico.I militari hanno anche sanzionato 10 persone per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore, pena richiesta emanazione del Daspo Urbano. Sono stati trovati tutti senza motivo a stazionare nelle aree di ingresso e transito della stazione Termini, limitandone la libera accessibilità. Sono stati anche segnalati al sindaco per l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno. Nelle aree adiacenti la stazione, i carabinieri hanno eseguito anche 15 posti di controllo alla circolazione stradale, controllando 35 veicoli e identificando 65 persone.