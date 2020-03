Roma, controlli nelle stazioni ferroviarie: tre arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre arresti negli ultimi giorni, nelle stazioni ferroviarie della Capitale. Gli agenti della Polfer hanno trovato e arrestato un ladro che, lo scorso dicembre, aveva derubato una donna nella stazione Trastevere con una tecnica collaudata: dopo aver sporcato gli abiti della vittima, per distrarla e indurla a poggiare i bagagli per terra, l’uomo, un palestinese 29enne ha derubato la donna mentre i suoi complici la distraevano aiutandola a ripulirsi. Il 29enne è stato accompagnato in carcere.Sempre gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria hanno rintracciato e condotto in un istituto carcerario minorile una 14enne rumena che lo scorso 12 febbraio aveva rapinato una persona con alcune complici nella stazione di Trastevere. La minorenne si era allontanata dalla Comunità presso la quale l’Autorità giudiziaria l’aveva collocata, ed è stata quindi trasferita in carcere. Un romeno di 23 anni è stato invece arrestato per una rapina alla stazione Termini. Il giovane, dopo aver rubato dieci confezioni di cosmetici in una Farmacia all’interno della stazione, si è dato alla fuga. Il proprietario dell’esercizio commerciale, però, accortosi del furto lo ha inseguito cercando di bloccarlo, ma è stato colpito dal ragazzo. Gli agenti della Polfer sono intervenuti, lo hanno arrestato e recuperato la merce.