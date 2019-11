Roma, abusi edilizi, oltre 200 agenti tra case popolari di San Basilio: 11 persone denunciate

È in corso dall'alba un'operazione della polizia locale nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Impiegati circa 200 agenti che stanno effettuando una serie di accertamenti in case popolari, scantinati e locali per accertare la regolarità di titoli, eventuali abusi edilizi e allacci utenze. Le verifiche stanno interessando alcuni immobili tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo. Sul posto, a coordinare le operazioni, il comandante Antonio Di Maggio.

Sono 81 gli alloggi sottoposti a controlli e 11 le persone denunciate. I controlli hanno riguardato non solo la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi ma anche l'utilizzo dei locali e magazzini. Verifiche capillari anche su tutti i veicoli rinvenuti nell'area. Il personale del nucleo radiomobile dei Carabinieri ha fornito un supporto per alcune attività di accertamento. In particolare, nel corso dell'intervento, diretto dal Comandante Antonio Di Maggio, sono stati controllati 81 alloggi e raccolte informazioni su 66 nuclei familiari: 4 gli occupanti denunciati perchè privi di titolo, ma restano ancora al vaglio 19 posizioni, su cui si sono state avviate ulteriori verifiche con il dipartimento Patrimonio.

L'occupazione abusiva ha riguardato altre 4 persone, per locali siti nel cortile interno dell'edificio di via Gigliotti, mentre un uomo è stato denunciato per abusi edilizi, in quanto aveva trasformato una mansarda, destinata ad uso lavatoio, in abitazione. Sia i 4 magazzini che la soffitta adibita ad appartamento sono stati posti sotto sequestro. Una donna di 35 anni ed un uomo sessantacinquenne invece sono state deferite all'Autorità giudiziaria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltrechè per rifiuto di fornire le generalità. Oltre 50 i veicoli controllati: 29 sono stati sequestrati poichè privi di assicurazione mentre altri 8, tra moto e auto, quelli rimossi perchè in stato di abbandono.

Ultimo aggiornamento: 16:34

