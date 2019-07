Roma, fermato per un controllo al Pigneto gli trovano un chilo di hashish in auto: arrestato 19enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato tradito dal nervosismo che ha mostrato ai carabinieri, appena gli hanno intimato l’alt. Comportamento che ha spinto i militari ad approfondire il controllo all’interno dell’abitacolo dove è stato trovato un chilo di hashish. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia Roma centro durante un normale controllo alla circolazione stradale. A finire in manette un 19enne incensurato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via Fra Mauro, i militari hanno fermato il giovane a bordo di una Smart che, dopo la perquisizione dell’auto, hanno trovato nascosta sotto il sedile lato passeggero, una busta con all’interno l’hashish e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.