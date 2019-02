Roma, vende droga in strada: arrestato pusher

Due arresti e una denuncia è il bilancio di un servizio di controllo dei carabinieri di Montesacro e del Nucleo Radiomobile di Roma. Un albanese di 43 anni, che vive a Monterotondo, è stato fermato mentre stava contrattando con un cliente il prezzo per alcune dosi di cocaina. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato altre decine di dosi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 1.400 euro frutto dello spaccio.

Un romano di 47 anni, invece, è stato denunciato dopo essere stato «pizzicato» fuori dalla sua abitazione in violazione degli arresti domiciliari cui è sottoposto. A finire in manette anche un romano di 38 anni, attualmente agli arresti domiciliari, sorpreso dai carabinieri mentre camminava tranquillamente in strada senza aver ottenuto alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione. Nel corso dell'attività, sono state controllate complessivamente 93 persone e 66 veicoli, elevando sanzioni per un totale di 5.275 euro. Sono state 7, infine, le persone trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalate all'ufficio territoriale del governo.

