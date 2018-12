Roma, controlli in aeroporto: 79 persone identificate, 3 denunciati per tentato furto a duty-free

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i servizi preventivi e repressivi, da parte dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo Aeroportuale Intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dove i militari hanno svolto numerosi controlli sia all’interno che lungo le vie adiacenti dello scalo. Al termine delle verifiche, nei pressi dei viali antistanti i terminal, sono state identificate 79 persone, controllati 36 veicoli ed elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada. Inoltre, sono state contestate agli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (Ncc), tre violazioni all’ordinanza dell’Enac, poiché procacciavano clienti all’interno dell’aerostazione, per un importo totale di oltre 6.000 euro. L’azione di contrasto all’illegalità diffusa ha inoltre permesso di denunciare in stato di libertà, 3 italiani per il reato di tentato furto. Si tratta di un due uomini di 27 e 38 anni, e un donna di 66, sorpresi a trafugare varie confezioni di prodotti cosmetici, nonchè generi alimentari dagli scaffali espositori, di due duty-free shop ubicati presso l’area partenze dell’aerostazione di Fiumicino. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 2000 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi.