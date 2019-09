Roma, guida in stato di ebbrezza, sei denunciati in 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime 48 ore di controlli, carabinieri del Gruppo di Roma hanno “pizzicato” ben 6 guidatori – tra automobilisti e motociclisti - risultati positivi al test dell’etilometro. Si tratta di uomini di età compresa tra i 26 e 54 anni, alcuni dei quali con precedenti, che si sono imbattuti nei posti di controllo alla circolazione stradale allestiti dai Carabinieri nelle principali arterie stradali della Capitale tra Nomentano, Salario, Parioli, Nomentana, Trieste, piazza Bologna, Aurelia Antica, Portonaccio e Palmiro Togliatti.Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza: in alcuni casi sono state applicate le sanzioni accessorie del sequestro del veicolo e della sospensione – e nei casi più gravi della revoca - della Patente di Guida. L'operazione rientra in una serie di servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza, che oltre a costituire un illecito, mette a repentaglio la vita di chi si mette alla guida in precarie condizioni psicofisiche, sia dei passeggeri che degli altri utenti della strada.