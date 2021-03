Roma, controlli in Centro: i carabinieri multano sette persone senza mascherina

Non solo nei weekend, i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti covid continuano anche durante la settimana. E durante la notte del primo marzo i militari della Stazione di Piazza Dante hanno identificato trentotto persone e sanzionate unidici che si trovavano in piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Roma.

I militari hanno perlustrato la zona e hanno sanzionato: sette persone perché si trovavano senza mascherina, due per ubriachezza molesta, due per bivacco. L'azione dei carabinieri è stata diretta a contrastare il degrado e a garantire il rispetto delle norme per evitare il contagio. I giardini di piazza vittorio sono stati riqualificati di recente, nel novembre scorso, grazie all'intervento del Dipartimento Lavori Pubblici e l'aiuto del FAI. È importante quindi garantire che l'area non cada nuovamente nel degrado.

