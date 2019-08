Roma, controlli sui bus: 17mila i “portoghesi” multati a luglio

«Piùnelle periferie della nostra città, ma anche piùper pizzicare chi non paga il biglietto», lo afferma la sindaca di, in un post su Facebook in cui spiega che «solo lo scorso mese, a luglio, sono state multate 17mila persone trovate sprovviste di biglietto». «Ogni giorno sono stati controllati circa 9mila passeggeri, il 57% in più rispetto al 2018 - spiega la sindaca - Questi risultati confermano il trend di miglioramento che prosegue ormai da diversi mesi: sono oltre 134mila le multe nei primi sette mesi del 2019. Grazie alle squadre di controllori fornite di pos per carte di credito, inoltre, sono più che raddoppiati anche i pagamenti dei verbali entro i 5 giorni.» «Chi viaggia senza biglietto crea un danno a tutti- conclude- Aumentare i controlli significa fornire un servizio di qualità ai cittadini. Non solo. Serve anche ad evitare che per colpa dei 'furbetti del bigliettò a pagare debbano essere sempre gli onesti.»