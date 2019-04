Movida, raffica di controlli a Roma: multa anche per un tuffo nella fontana di Santa Maria in Trastevere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono oltre 1.000 i controlli della Polizia Locale nei luoghi della movida nel fine settimana. Un francese di 35 anni è stato bloccato venerdì sera dagli agenti del I Gruppo Trevi e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale per essersi tuffato nella fontana di Santa Maria in Trastevere. Accompagnato al Comando di via della Greca, è stata elevata a suo carico una sanzione di 450 euro.Sono stati, invece, oltre 1000 i controlli effettuati dagli agenti nelle zone della movida e in particolare nei quartieri: Trastevere, Piazza Bologna, Piazzale delle Province, San Lorenzo e in diverse aree del Centro Storico. Il personale è stato impegnato fin dalle prime ore del mattino per controllare il rispetto dell’ordinanza anti-alcool, delle norme igienico sanitarie all’interno dei locali, del commercio ambulante e del codice della strada. Nel corso degli accertamenti sono stati effettuati alcuni sequestri di prodotti alimentari a causa di irregolarità amministrative. All’interno di un’attività nella zona di piazzale delle Province sono stati posti sotto sequestro 80 chili di alimenti scaduti, con presenza di blatte all’interno di alcune confezioni di pasta. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato multato, oltreché per la cattiva conservazione dei cibi, per la vendita di alcolici fuori dall’orario consentito. Inviata un’informativa alla Asl di zona per le verifiche di competenza. Oltre 300 i veicoli sanzionati per soste irregolari e 83 le rimozioni effettuate per intralcio alla circolazione stradale.