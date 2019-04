Roma, controlli antidroga dal centro alla periferia: 21 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i servizi antidroga della polizia nella Capitale, con un bilancio che rende l’idea: 21 pusher in manette nell’ultima settimana. Oltre 1,225 kg di droga e 2.310 euro sequestrati. Varie le zone interessate: dal centro che ha visto impegnati i commissariati Viminale e Fidene Serpentara a quelli più caldi come Casilino Nuovo e Prenestino fino alle periferie con il commissariato Velletri. Fondamentale anche il lavoro svolto dalla Squadra Mobile. La maggior parte degli spacciatori sono stati sorpresi dai poliziotti, in flagrante mentre erano intenti a smerciare la droga, altri traditi dal loro atteggiamento sospetto. Ancora “corrieri” sono stati fermati con zaini in spalla e trolley alla mano carichi di droga, all’apparenza normali viaggiatori che, confondendosi con gli altri passeggeri, salivano a bordo di pullman trasportandola verso le più disparate città italiane o addirittura mete estere. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.